Serie B, Emil Audero eletto MVP della 27a giornata

Emil Audero è stato eletto MVP della 27a giornata di Serie B. L’estremo difensore rosanero ha disputato una partita di alto livello. Nei primi 15 minuti della sfida contro il Cosenza, poi vinta 0 – 3 dagli uomini di Dionisi, è stato decisivo salvando il risultato con tre interventi importanti.

La vittoria nell’ultimo turno disputato rappresenta la prima in campionato con annesso clean sheet. Il portiere italiano non otteneva un successo senza subire gol in Serie B dal 1 maggio 2018, quando vestiva ancora la maglia del Venezia, in occasione delle 0 – 2 in trasferta contro la Pro Vercelli.

Ecco alcuni dati che evidenziano la sua grande prova contro il Cosenza: percentuale di parate del 73%, tra i portieri con più di 10 interventi nelle ultime tre giornate, due gol evitati rispetto a quelli attesi dal modello xGoT, miglior risultato della giornata e infine sei parate in totale, di cui cinque su conclusioni dentro l’area, più di qualsiasi altro portiere in questa giornata.





