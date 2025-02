Catania, Toscano: “Troppi errori arbitrali, meritavamo di vincere”

Domenico Toscano, tecnico del Catania, ha parlato ai microfoni di Telecolor dopo il pareggio contro il Team Altamura, non nascondendo polemiche dovute all’arbitraggio, sia per la gestione dei cartellini sia per un rigore non concesso ai rossazzurri per un presunto fallo su Stoppa in area di rigore.

“Sono sempre stato collaborativo con gli arbitri e sono rimasto in silenzio anche dopo l’espulsione inesistente a Monopoli, ma oggi è troppo – ha ammesso – . La squadra si è presa dei rischi ma oggi è difficile parlare della partita. Il rigore per l’Altamura era netto, poi il giocatore ha fatto una bella sceneggiata”.

“Abbiamo creato tanto e meritavamo di vincere, gli errori arbitrali sono troppi e stanno compromettendo un campionato, una sfida e i sacrifici di società e tifosi. Sappiamo di dover tirare fuori il massimo da ogni giocatore e recuperare tutti gli infortunati possibili, ma oggi è la prima volta in carriera che sono così amareggiato a seguito delle decisioni arbitrali”.