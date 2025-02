Gravina: “Multiproprietà? Anche in campo internazionale si va verso l’abolizione”

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno e , tra i tanti temi, ha parlato anche delle multiproprietà in Italia. La Figc ha deciso che a partire dalla stagione 2028/29 le multiproprietà saranno vietate.

“La modifica della norma è stata concordata con l’attuale proprietà che ha ricostruito il club, investendo in prima persona. Il tema delle multiproprietà è attenzionato anche in campo internazionale e si sta progressivamente andando proprio in questa direzione“.

I due club italiani che hanno il caso più importante di multiproprietà sono Napoli e Bari con i De Laurentiis: “Bari è una piazza di primissimo piano, lo dice la tradizione e soprattutto la straordinaria passione della sua gente. Senza entrare in dinamiche societarie che non mi competono, dico solo che le potenzialità di questo territorio ne fanno una vera e propria perla del Sud Italia”.





