Ionut Nedelcearu rientra a casa. Il Palermo ha concesso al ‘gigante’ di difesa la possibilità di tornare in Romania per i funerali del padre, che è scomparso nella notte fra sabato 10 e domenica 11 dicembre, il giorno della partita contro la Spal.

Ma il club rosanero aveva dato il permesso al difensore di lasciare la squadra anche domenica stesso, ma Nedelcearu ha rifiutato e con grande professionalità è sceso comunque in campo a Ferrara, giocando anche una buona partita. Anche Corini lo ha omaggiato nel post partita, dicendo che ha “onorato la memoria del papà”.

Ora il rumeno potrà tornare a casa e stare vicino alla famiglia. Nelle prossime ore farà già ritorno in Sicilia, perché ci saranno gli allenamenti per la prossima gara contro il Cagliari, in programma domenica 18 dicembre, alle ore 18, al ‘Renzo Barbera’.

