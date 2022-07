MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Nuovo corso in panchina e nell’area tecnica, nuovo corso anche sul fronte calciomercato. Gli addii di Baldini e Castagnini stanno avviando il processo di trasformazione in casa Palermo, chiudendo di fatto la vecchia gestione anche sul fronte di acquisti e cessioni.

Come sottolineato dal Giornale di Sicilia, questo potrebbe comportare anche cessioni eccellenti: il Palermo ha già salutato giocatori come Giron e Dall’Oglio, ma il ribaltone degli ultimi giorni potrebbe segnare il futuro di alcuni nomi da settimane al centro delle voci di mercato. C’è Luperini, con cui non si è parlato sin qui di un possibile rinnovo e che ha una proposta triennale dal Perugia di Castori (suo ex allenatore). E poi c’è il capitano, De Rose: aveva già un sostanziale benestare a prendere in considerazione proposte a condizioni migliori, ma con l’addio di Baldini anche la sua permanenza ora è tutt’altro che certa.

Le ultime mosse in entrata sono invece le ultime “targate” Castagnini: è infatti definito l’ingaggio di Pierozzi e Devetak (risolte le ultime questioni burocratiche). Mercoledì – proprio nel pomeriggio delle dimissioni di Baldini e del ds – i due non si erano visti in campo, ma i possibili dubbi sono poi rientrati; nella giornata di oggi dovrebbero formalizzare gli accordi.

