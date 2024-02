Palermo, occhio alla Ternana: Breda ha sistemato la difesa

Al “Renzo Barbera” arriva la Ternana di Roberto Breda, attuale sedicesima classificata del campionato, reduce da un deludente pareggio interno conto il Lecco, fanalino di coda.

Nonostante la recente occasione sprecata, i rossoverdi hanno comunque invertito la rotta negativa nell’ultimo periodo, conquistando punti preziosi negli ultimi tre appuntamenti, mantenendo in due di questi la porta inviolata. Per raggiungere la zona salvezza (lontana quattro lunghezze) serve un’ulteriore accelerata contro i rosanero, anche se lontano dalle mura amiche la squadra di Breda non ha mai brillato, portando a casa appena tre vittorie e 11 punti complessivi. Solo la FeralpiSalò ha un rendimento esterno peggiore tra tutte le 20 squadre.

L’ex tecnico dell’Ascoli schiererà il suo classico 3-5-2 (QUI le probabili formazioni). La principale minaccia è Pereiro, ex Cagliari, anche se ha un po’ deluso le aspettative, segnando appena una rete (all’esordio) nei primi sei match con la Ternana. Occhio anche a Raimondo, giovane attaccante che ha già segnato otto gol. Occhi puntati anche su Gregorio Luperini, perno del Palermo nelle due stagioni passate in Serie C, condite da ben 13 gol.

Sarà dunque una sfida insidiosa per il Palermo di Eugenio Corini, anche se ovviamente i rosa sono favoriti, considerata anche la distanza in classifica (20 punti). I precedenti non sorridono ai rosanero, usciti senza vittorie dagli ultimi testa a testa: l’ultimo successo contro i rossoverdi, infatti, risale al maggio 2018. In quel caso fu Antonino La Gumina il protagonista assoluto del match con una doppietta.

LEGGI ANCHE

PALERMO – TERNANA, I CONVOCATI DI BREDA

PALERMO – TERNANA, I CONVOCATI DI CORINI