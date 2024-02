Così all’andata: il Palermo delude, rosa bloccati sul pari a Terni

Era il momento più difficile del Palermo. Il 26 novembre 2023, 14a giornata di Serie B, i rosa facevano visita alla Ternana. La squadra di Corini era reduce dalla sconfitta casalinga col Cittadella, seguita dalla pesante contestazione dei tifosi.

La Ternana parte fortissimo e impegna Pigliacelli prima con Falletti e poi con Raimondo, ma è il Palermo a sbloccare il match al 31′ grazie al colpo di testa di Lucioni sugli sviluppi di calcio d’angolo. Nel secondo tempo gli sforzi dei padroni di casa vengono ripagati e i rossoverdi segnano il pari con Casasola.

Al 30′ del secondo tempo il direttore di gara espelle Corrado. I rosa hanno quindi 15 minuti di superiorità numerica, tuttavia non riescono a creare né gioco né occasioni degne di nota. L’ultimo sussulto è di Brunori, che con un’elegante girata di destro dal limite dell’area di rigore spaventa i padroni di casa, ma il pallone si spegne di poco alla sinistra del palo.

Continuava, quindi, il periodo complicato del Palermo, che alla gara successiva avrebbe perso in casa contro il Catanzaro. I rosa, dopo la gara di Terni, erano quinti in classifica a quota 24 punti, a sei lunghezze da Parma e Venezia, appaiate al primo posto. Ora il peggio sembra essere passato, i rosa sono un’altra squadra ma serve subito una reazione per lasciarsi dietro l’amarezza della mancata vittoria a Cremona.

