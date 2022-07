MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Per il Palermo è tempo di affrontare il primo vero test. Ed è un antipasto di Serie B. La formazione rosanero si prepara a sfidare il Pisa a Rovetta (Val Seriana, Lombardia – sede del ritiro dei nerazzurri), tra meccanismi da rimettere in moto e una preparazione da mettere a punto in attesa dell’arrivo dei rinforzi.

La formazione che si presenterà in campo contro la finalista degli ultimi playoff di Serie B (sfiorando la Serie A contro il Monza) sarà infatti quasi la stessa che ha vinto i playoff di Serie C, con Massolo in porta e la difesa a quattro guidata da Lancini e Marconi (con Buttaro e Giron esterni); cabina di regia affidata a De Rose e Dall’Oglio e attacco guidato da Brunori, sostenuto dal tridente Silipo, Fella e Valente (mentre Luperini è rimasto precauzionalmente a casa per qualche linea di febbre).

Un Palermo che dunque deve ancora scoprire (e inserire) le nuove pedine, che però dovrebbero essere a disposizione di Baldini nel giro di pochi giorni: Pigliacelli – che è nel gruppo di giocatori rimasti in città – ha quasi completato l’iter per ufficializzare il suo ingaggio; Salvatore Elia potrebbe di fatto sbarcare in Sicilia insieme ai rosa di ritorno dalla Lombardia. E per l’esterno Marco Sala del Sassuolo il club rosanero sta definendo gli ultimi dettagli.

