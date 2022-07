MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“É in arrivo Sala, Felici ai saluti. Il Palermo muove le prime pedine”. É il calciomercato a prendersi il titolo principale della doppia pagina sportiva del Giornale di Sicilia dedicata ai rosanero, che ieri hanno scoperto date e orari delle prime tre giornate di campionato, oggi affronteranno in amichevole il Pisa ma intanto si concentrano sulle mosse di mercato.

Giovanni Di Marco fa il punto della situazione partendo dall’addio di Mattia Felici (concluso in anticipo il prestito dal Lecce) ma soprattutto annuncia l’imminente ingaggio dell’esterno di proprietà del Sassuolo: c’è l’intesa tra i due club, mentre è da definire l’intesa con il giocatore (“ma le parti non sono distanti”, sottolinea Di Marco).

L’intesa tra Palermo e Sassuolo è sulla falsariga di quella che porterà in rosanero anche Elia (che sbarcherà a Palermo direttamente con i nuovi compagni di rientro da Rovetta): il trasferimento di Sala è impostato su un prestito con diritto di riscatto a favore del Palermo e eventuale controriscatto favore del Sassuolo (che invece pagherà un indennizzo al Palermo qualora il prestito si concluda con il rientro alla base del giocatore). Si complica nuovamente la strada invece per Cortinovis: l’Atalanta lo ha lasciato libero di decidere e lui sembra tentato dalla proposta del Verona in Serie A.

