Palermo, partenza d’oro: il calendario spalanca le porte al sogno

Il calendario di Serie B offre al Palermo una ghiotta occasione per partire con il piede giusto. I rosanero, infatti, giocheranno tre delle prime quattro giornate davanti al pubblico di casa: Reggiana alla prima, poi Frosinone e Bari. L’unica trasferta sarà quella di Bolzano, contro il Südtirol. Un avvio così favorevole, almeno sulla carta, può rivelarsi determinante per costruire subito fiducia, certezze e punti pesanti in classifica.

Insieme a Spezia e Pescara, il Palermo è l’unica squadra a beneficiare di questo tipo di avvio. Una coincidenza non da poco, considerando che lo Spezia è tra le rivali più accreditate per la promozione e che il fattore campo può incidere nella prima fase della stagione. Dopo tre anni, inoltre, il Palermo tornerà a esordire al “Barbera”: l’ultima volta accadde il 13 agosto 2022 e anche allora l’entusiasmo era alle stelle.

Inzaghi, entusiasmo e un pubblico pronto a infiammarsi

L’ambiente rosanero si presenta ai nastri di partenza già carico di entusiasmo, merito anche dell’effetto Inzaghi. Il nuovo allenatore ha saputo accendere la piazza, trasmettendo ambizione, identità e concretezza. I risultati delle amichevoli estive, la qualità della rosa e l’approccio del tecnico stanno già cementando un clima di fiducia reciproca tra squadra e tifoseria. Ora, con tre gare su quattro in casa, questo entusiasmo può diventare carburante prezioso.





Il “Barbera”, con la sua storia e il suo calore, può tornare a essere un fattore decisivo. Riempire lo stadio nelle prime uscite significherebbe non solo dare una spinta alla squadra, ma anche mandare un messaggio forte al campionato. Se il Palermo riuscirà a capitalizzare il vantaggio casalingo iniziale, potrebbe ritrovarsi in testa già dopo il primo mese, consolidando fiducia e ambizioni.

Reggiana, Frosinone e Bari: test veri, ma alla portata

Le avversarie non saranno semplici da affrontare, ma giocarle al “Barbera” fa tutta la differenza del mondo. La Reggiana, avversaria dell’esordio, arriva con ambizioni di salvezza, mentre Frosinone e Bari rappresentano test più probanti, ma comunque alla portata del Palermo visto il potenziale tecnico e il vantaggio del pubblico amico.

L’obiettivo è chiaro: sfruttare il fattore campo per costruire un capitale di punti e fiducia. Partire forte non significa solo avere una classifica favorevole, ma anche mettere pressione alle rivali e trasmettere un segnale chiaro: il Palermo c’è e punta in alto.

