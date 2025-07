Lund: “Col City sarà una gran partita. Inzaghi? Ha vinto di tutto, lo seguo ciecamente”

“Molto bello in Valle d’Aosta, abbiamo lavorato molto. Mi piace la situazione“. Lo ha detto Lund, direttamente dal ritiro in Valle d’Aosta. Il difensore del Palermo ha rilasciato le sue opinioni ai canali ufficiali del club.

“Avere un gruppo così è importante, anche avere un’organizzazione forte. Il lavoro fatto finora è fondamentale: siamo forti ma dobbiamo fare di più ed essere pronti per la stagione. Devo migliorarmi nella tattica difensiva, soprattutto nella corsa. Per questo lavorerò ogni giorno”.

Poi, il tecnico. “Inzaghi è stato un grande giocatore e figura nel calcio italiano, ha vinto tutto e ho molto rispetto per lui. Un po’ come tutta la squadra. Quando mi dice di fare qualcosa la faccio direttamente”.





Infine, l’ambientamento e la nuova lingua. “L’Italiano? Non è un problema, ma il siciliano è più difficile. Dopo due anni, però, parlo e guido meglio. Sappiamo che i tifosi sono importanti per noi così come il loro supporto. Col City sarà una gran partita, davanti i nostri tifosi. Un sogno tornare al “Barbera” così ci prepareremo per la prossima stagione”.