Palermo, ultimo allenamento in Valle d’Aosta: il 4 agosto si torna a Torretta

Il Palermo saluta la Valle d’Aosta. Si è concluso questa mattina, 31 luglio, il ritiro del Palermo a Chatillon. Dopo la vittoria per 3-2 nell’amichevole contro l’Annecy, i rosanero sono tornati in campo per un’ultima sgambata, questa volta senza pallone.

La seduta, che ha avuto la classica fase di attivazione motoria, è durata meno per i giocatori che ieri hanno collezionato più minuti in campo, impegnati in una corsa defaticante a bassa intensità. Il resto del gruppo ha lavorato a ritmi più sostenuti, con una corsa di oltre mezz’ora.

La squadra lascerà l’hotel Billia già nell’ora di pranzo e potrà godere di qualche giorno di riposo fino a lunedì 4 agosto, quando riprenderanno gli allenamenti al centro sportivo di Torretta.





Per il Palermo si avvicinano due test importanti: il 6 agosto, un match a porte chiuse contro l’Athletic Palermo a Torretta, e soprattutto il 9 agosto, quando al “Barbera” andrà in scena l’attesissima sfida di lusso contro il Manchester City.

L’esordio ufficiale della stagione per la squadra di Inzaghi è fissato per sabato 16 agosto, in trasferta contro la Cremonese, nel primo turno di Coppa Italia. Per quanto riguarda l’inizio del campionato, si attende ancora la conferma ufficiale della data, ma il debutto è previsto tra il 22 e il 24 agosto al “Barbera”, contro la Reggiana.

