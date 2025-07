Cesena, il dg Di Taranto: “Se ci saranno le condizioni, Klinsmann andrà a Palermo”

“Se ci saranno le condizioni, Jonathan Klinsmann andrà a Palermo“. Il direttore generale del Cesena Corrado Di Taranto ha risposto alle domande di tuttocesena.it a margine dell’evento della realizzazione del calendario di Serie B 2025/26. Il dirigente ha ammesso che tra il club romagnolo e il Palermo c’è una trattativa in corso per il portiere.

“Altrimenti resterà un calciatore del Cesena – continua -, anche perché è un giocatore forte che ha fatto benissimo nella scorsa stagione. Non è giusto che vada a Palermo così tanto per fare. Ci sono dialoghi in corso”.

Sulle ambizioni del club: “Il tifoso del Cesena deve aspettarsi il consolidamento della squadra, abbiamo detto chiaramente che gli obiettivi sono quelli dell’anno scorso cercando di se possibile anche di far meglio”.





