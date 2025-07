Stadio “Barbera” a Euro 2032, Palermo incontra UEFA e FIGC. Gardini: “Opportunità imperdibile”

Palermo spinge per avere lo stadio “Renzo Barbera” come sede degli Europei del 2032: si è tenuto a Villa Niscemi un incontro al quale hanno partecipato il club rosanero, l’amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco Lagalla e dal presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo, gli assessori al Bilancio e allo Sport, Brigida Alaimo e Alessandro Anello. Presenti anche Michele Uva, rappresentante ufficiale dell’UEFA presso il Comitato organizzatore di Euro 2032, Antonio Talarico e Giovanni Spitaleri che rappresentavano il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Le parti in causa hanno definito una “road map dei passaggi da completare da qui a un anno”.

A rappresentare il Palermo è stato l’ad Giovanni Gardini: “L’incontro di oggi conferma l’importanza di un percorso condiviso per raggiungere l’obiettivo di tutti: posizionare Palermo come polo di riferimento in Italia per il calcio, attraverso uno stadio all’avanguardia dove i palermitani e gli ospiti da ogni parte del mondo possano sentirsi accolti e dove la passione delle persone possa essere difesa, celebrata, onorata. Euro 2032 è un’opportunità imperdibile per dare da subito concretezza a questi obiettivi. Per questo dal canto nostro, ribadiamo la nostra disponibilità all’impegno di tutte le nostre energie, sicuri che tutta la città remerà nella stessa direzione“.

Ha preso poi la parola il Sindaco Lagalla:“Ai rappresentati UEFA e a quelli della FIGC abbiamo ribadito l’impegno del Comune, in sinergia con il Palermo Fc, di presentare il progetto di fattibilità delle attività di riqualificazione e ammodernamento dello stadio Renzo Barbera, corredato di autorizzazioni entro i tempi previsti dalla Uefa, ovvero luglio 2026. Nel corso dell’incontro, poi, è stata confermata la volontà di amministrazione comunale, presidenza consiglio comunale e Palermo calcio di procedere al rinnovo della concessione dell’impianto sulla base di un accordo pluriennale, previa presentazione, nei prossimi mesi, del progetto di fattibilità da parte del club rosanero“.





“La sinergia tra l’Amministrazione comunale e il Palermo Fc e il percorso avviato comunemente costituiscono il motore per consegnare alla città e ai tifosi uno stadio più moderno e confortevole e questo resta il principale obiettivo. A questo si aggiunge la consapevolezza che la possibile indicazione di Palermo tra le 5 città ospitanti di Euro 2032 potrebbe rappresentare un’ulteriore spinta al piano di rinascita del Barbera”.

