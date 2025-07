Manchester City, Aké e Reijnders: “Non vediamo l’ora di andare a Palermo, amunì!” / VIDEO

Anche i calciatori del Manchester City aspettano la partita amichevole contro il Palermo: in un simpatico video social pubblicato dal club inglese, i calciatori Aké e Reijnders hanno parlato dell’imminente Anglo-Palermitan, che si giocherà al Renzo Barbera sabato 9 agosto.

“Viaggiamo a Palermo settimana prossima, non vedo l’ora di andare in Sicilia, lo stadio è bellissimo. Sarà una grande per la pre season. Amunì“, hanno detto i due calciatori del City, prima di lasciarsi andare a grasse risate.

Quella contro il Manchester City sarà la settima e ultima amichevole che il Palermo giocherà prima di iniziare la stagione: i rosa hanno infatti disputato cinque amichevoli (tutte vinte) durante il ritiro in Valle D’Aosta e ne giocheranno una sesta a Torretta contro l’Athletic Club Palermo.





