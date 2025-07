Palermo – Annecy 3 – 2, gli highlights / VIDEO

Il Palermo vince anche l’ultima amichevole del ritiro di Chatillon: i rosa battono l’Annecy con il risultato di 3 – 2. Gli uomini di Inzaghi sono andati in vantaggio di due reti, hanno subito una rimonta ma sono poi riusciti a vincerla nel finale. Per i rosanero in rete Pohjanpalo, Segre e Le Douaron. QUI IL VIDEO

LEGGI ANCHE

PALERMO, L’AVVERSARIO DLELA PRIMA GIORNATA DI SERIE B

PALERMO, IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE B 2025/26





PALERMO – ANNECY, LA PARTITA INTEGRALE

PALERMO – ANNECY, LA CRONACA DEL MATCH