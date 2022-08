MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il “Renzo Barbera” è stato un fortino per il Palermo contro il Perugia. I precedenti fra le due squadre in Sicilia sorridono decisamente ai rosanero, che in ventuno incontri hanno perso soltanto due volte.

1996 e 1981, sono gli anni in cui la formazione umbra è riuscita a battere il Palermo al “Barbera”. Due match, proprio come sarà stasera, del campionato di Serie B.

Oltre alle due vittorie esterne del Perugia, ci sono stati nove pareggi e dieci vittorie per i rosa a Palermo. La maggior parte dei match si sono giocati negli anni ’80, quando i due club si sono incontrati nei primi anni in Serie B e, poi, in Lega Pro.

L’ultimo confronto, invece, risale al 22 settembre 2018: vittoria per 4-1 del Palermo di Bruno Tedino, con a segno Bellusci, Trajkovski e Nestorovski (due volte).

