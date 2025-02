Palermo, Pohjanpalo col Brescia vuole il tris. In due non recuperano

Il Palermo cerca continuità e la seconda vittoria di fila domenica contro il Brescia e allo stesso tempo Pohjanpalo vuole già infrangere un record nella sua nuova squadra.

Il finlandese proverà a segnare la terza rete di fila da quando è a Palermo, dopo le due precedenti realizzate con Mantova e Cosenza. Nessuno in squadra c’era riuscito in stagione.

Al suo fianco non ci sarà Brunori per squalifica, ma il Giornale di Sicilia riporta di altre due assenze che il tecnico dovrà tenere in considerazione: quella di Henry e Nikolaou che non recuperano e ieri erano ai box.