Palermo, Pohjanpalo nella squadra della settimana di FC26 ​​

Palermo, Pohjanpalo nella squadra della settimana di FC26

Redazione 03/12/2025 20:23

Il maggiore videogioco di calcio premia Joel Pohjanpalo: il calciatore del Palermo è stato inserito nella squadra della settimana di FC26.

Pohjanpalo ha un valore totale di 74 (su un massimo 99) nel gioco: con questa carta speciale il suo valore è salito a 83. E’ stata naturalmente decisiva la tripletta segnata contro la Carrarese.

Assieme a lui sono stati selezionati calciatori dal livello altissimo come Lautaro Martinez, David Neres e Phil Foden tra i molti altri.



LEGGI ANCHE

POHJANPALO, RE DEI GOL E ANIMA ROSANERO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *