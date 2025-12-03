Palermo, Pohjanpalo nella squadra della settimana di FC26
Il maggiore videogioco di calcio premia Joel Pohjanpalo: il calciatore del Palermo è stato inserito nella squadra della settimana di FC26.
Pohjanpalo ha un valore totale di 74 (su un massimo 99) nel gioco: con questa carta speciale il suo valore è salito a 83. E’ stata naturalmente decisiva la tripletta segnata contro la Carrarese.
Assieme a lui sono stati selezionati calciatori dal livello altissimo come Lautaro Martinez, David Neres e Phil Foden tra i molti altri.
LEGGI ANCHE
POHJANPALO, RE DEI GOL E ANIMA ROSANERO