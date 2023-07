MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

È il giorno della prima amichevole per il Palermo. Gli uomini di Eugenio Corini concludono la settimana di lavoro a Ronzone con il test contro la Bassa Anaunia (calcio d’inizio alle ore 17), squadra di Promozione che rappresenta la parte bassa della Val di Non e ‘abbraccia’ sei comuni.

Sarà un primo banco di prova per il ‘nuovo’ 4-3-3 varato da Corini, contro comunque un avversario ‘vero’, non una rappresentativa locale. I rosa hanno lavorato tanto dal punto di vista tattico, sui movimenti della difesa a quattro e sul pressing offensivo. Ci sarà spazio per tutti i calciatori e anche per l’altro sistema di gioco testato in questo ritiro, il 3-5-2.

Il tecnico ha spesso sottolineato, durante gli allenamenti, di voler vedere una squadra sempre sul pezzo e l’amichevole con la Bassa Anaunia è quello che ci vuole per applicare il concetto.

C’è curiosità per vedere il debutto degli nuovi acquisti: Lucioni e Ceccaroni sono sicurezze al centro della difesa, Mancuso dovrebbe giocare esterno d’attacco ma Corini potrebbe anche provarlo in coppia con Brunori o Soleri, per Insigne potrebbe esserci spazio dall’inizio, anche se è arrivato solo tre giorni fa, mentre gli occhi sono puntati su Vasic, un ragazzo che sta impressionando in questi primi giorni di ritiro. Di Mariano è out per infortunio.

Il primo Palermo della stagione affronta quindi la Bassa Anaunia, che gioca in Promozione per il quattordicesimo campionato consecutivo. I rossoblu negli scorsi anni hanno affrontato diverse squadre professionistiche visto che il Trentino-Alto Adige è una meta ambitissima per i ritiri estivi. Nel 2021 è toccato al Napoli e furono dodici i gol incassati nella prima amichevole dell’era Spalletti (poi chiusasi con lo Scudetto l’anno successivo).

Per i ragazzi della Bassa Anaunia è comunque un’occasione importante per confrontarsi con calciatori professionisti, magari chiedere la maglia a fine partita, e vivere un pomeriggio speciale prima dell’inizio della stagione. La preparazione atletica, infatti, comincia a fine luglio e l’obiettivo nel prossimo campionato è quello di centrare la salvezza, dopo il nono posto dell’anno scorso nel Girone A del Trentino.

Patrizio Iob è il giovane capitano della Bassa Anaunia, uno studente di lingue ventiquattrenne che gioca in prima squadra per la nona stagione consecutiva. Era in campo col Napoli, c’era anche col Foggia ed è quasi ‘abituato’ ad affrontare avversari di un altro livello, anche se ogni partita di questo tipo è speciale a modo suo.

“Giocare con dei professionisti è sempre particolare, non capita spesso – afferma – . Per me non è la prima volta, tra Napoli, Foggia e altre squadre di B e C. È sempre una bella occasione, soprattutto per i ragazzi più giovani”.

Iob è un difensore centrale e se la dovrà vedere, tra gli altri, con Matteo Brunori: “Sarà tosta”, dice ridendo. E sui rosanero, dice: “Una piazza come Palermo è importante a livello nazionale. È giusto che si prepari a tornare in Serie A. Un giocatore che mi piace? Ho sentito come hanno preso Insigne, è forte”.

