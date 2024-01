Palermo, Puma sceglie il ‘Barbera’ per presentare le nuove scarpe da calcio

Il ‘Renzo Barbera’ fa da sfondo alle nuove scarpe da calcio della Puma. Lo stadio del Palermo è stato scelto dall’azienda tedesca per presentare le new Future in diversi colori.

Il ‘Barbera’ è mostrato nel video postato da Puma sui social, in cui scorrono le versioni presentate e lanciate oggi. Il Palermo stesso ha ricondiviso sui propri social.

E fra le varie colorazioni, ce n’è anche una bianca e rosa. Ancora una volta, quindi, Puma dimostra il suo stretto legame con Palermo, entrato a far parte dell’azienda meno di un anno fa, come quando ha rilanciato la scarpa Puma Palermo.