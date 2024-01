Nesta chiama Pafundi alla Reggiana: “Qui diventi un giocatore vero”

Simone Pafundi piace in Serie B. E piace a tante squadre, fra cui anche la Reggiana di Alessandro Nesta, che in un’intervista della Gazzetta ha chiamato il giovane talento classe 2006.

“Questo è il posto giusto per lui – ha detto il tecnico – è perfetto per noi. Deve imparare un po’ di cose che nel tempo gli serviranno, ma se viene qui e gioca gli cambia lo status da promessa a giocatore vero”.

Un discorso che Nesta amplia a tutto il campionato. “La Serie B è molto utile alla A: chi manda un giocatore in B lo ritrova pronto. Con un torneo così possono anche non servire le seconde squadre. E ci sono allenatori bravi”.

È questo, quindi, il piano della Reggiana per Pafundi, che all’Udinese non ha mai trovato spazio. Non c’è soltanto la Reggiana su di lui: sono interessate anche big come Palermo, Samp e Venezia, che credono nel suo talento.