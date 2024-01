Il City Group acquista il talento messicano Alcalá: futuro in Europa?

Un talento messicano raggiunge il City Group. È Alex Alcalá, trequartista messicano classe 2005, che la holding anglo-araba si era assicurata già da qualche anno, facendolo però giocare ai Los Angeles Galaxy.

Adesso che Alcalá ha 18 anni, il City ha deciso di portarlo con sé in uno dei suoi club. Il ragazzo ha già inserito e taggato, nella sua bio di Instagram, il club di Manchester, ma non è scontato che la sua destinazione sia esattamente quella.

Il City Group potrebbe prima fargli fare le ossa ed acquisire esperienza da qualche parte. Sono tanti i club a disposizione, alcuni vicini a lui negli Usa come il New York, e altri soprattutto in Europa, dove Alcalà arriverà con ogni probabilità in futuro.