Il Bahia come il Palermo: inizia il ritiro nella City Football Academy

Il City Group accoglie il nuovo club, il Bahia. La tredicesima squadra che si è unita alla holding anglo-araba è giunta a Manchester dove svolgerà un mini-ritiro per prepararsi alla prossima stagione di Serie A brasiliana sfruttando le attrezzature all’avanguardia della City Football Academy.

Il Bahia resterà a Manchester fino al 21 gennaio, quando farà ritorno in Brasile per continuare la preparazione alla prossima stagione (che inizierà in aprile). Intanto, oltre a usare campi e palestre del City, i brasiliani potranno anche stringere i rapporti con la ‘casa madre’, che già qualche mese fa aveva organizzato a Manchester un breve festival – ‘O dia da Bahia’ – in loro onore.

“Un’opportunità per rinforzare lo stretto rapporto” scrive il Manchester City. Un po’ come era accaduto nel settembre del 2022 con il Palermo, il penultimo club acquisito dal City Group: i rosanero, compresi membri dello staff e dirigenza, si sono allenati per una settimana nella City Football Academy di Manchester, giocando anche contro il Nottingham Forest.