Dopo la sconfitta di Cosenza il Palermo torna in campo oggi per la preparazione con tre elementi da valutare in vista del prossimo impegno al ‘Barbera’ contro il Venezia. Lo scrive il Giornale di Sicilia.

A causa della sosta per le nazionali, Eugenio Corini dovrà rinunciare a Mateju e Nedelcearu, impegnati rispettivamente con Repubblica Ceca e Romania. Sotto osservazione quindi le condizioni di Buttaro, praticamente recuperato dopo aver smaltito la gastroenterite, Lancini – non presente in Calabria perché alle prese con la febbre – e Stulac.

Quest’ultimo è stato vittima di problemi alla caviglia mercoledì scorso durante un allenamento. Se non dovesse sentire dolore, già oggi potrebbe allenarsi coi compagni. Le loro valutazioni saranno già fatte in giornata, ma c’è tempo per il match col Venezia.

