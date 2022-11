MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Al San Vito, il Palermo ha incassato il primo scivolone in uno scontro diretto per la salvezza“. E’ l’incipit di un servizio contenuto nel Giornale di Sicilia di oggi, che punta il dito sui prossimi quattro impegni rosa in cui non sarà possibile sbagliare.

Tre potenziali avversarie per la lotta nella parte bassa della classifica attendono il Palermo: il Venezia (penultimo, a un punto dal Perugia fanalino di coda), il Benevento e il Como. A queste si può aggiungere anche la Spal che ha gli stessi punti dei rosa. “Tutte avversarie con cui confermare il trend positivo negli scontri salvezza”, si legge.

I primi scontri diretti erano stati incoraggianti, come quello col Perugia nella prima giornata o col Modena. L’unica “rivale” con cui i rosa non avevano vinto prima di Cosenza è il Cittadella: pareggio tra le mura amiche del ‘Barbera’ che rinvia ogni discorso su una possibile classifica avulsa al match di ritorno.