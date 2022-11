MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

La sosta per le nazionali può essere un’occasione per recuperare chi fino ad ora ha deluso. Tra questi due degli investimenti più onerosi del Palermo targato City Group: Stulac e Saric.

I due centrocampisti cercano il riscatto dopo aver visto il campo col contagocce. Il loro valore non si discute e sono fondamentali per cercare quel salto di qualità che i rosa auspicano. Secondo l’edizione odierna del Giornale di Sicilia a firma di Benedetto Giardina, si tratta infatti di due calciatori che in condizioni ottimali gareggerebbero per la parte alta della Serie B.

Saric, intanto, non dovrà partire per gli impegni con le nazionali e il tecnico avrà tempo per rimetterlo in condizione. A differenza del compagno di reparto, nell’ultima partita ha anche giocato uno spezzone.

Chi non si vede da un po’ infatti è Stulac, che ha disputato solo 9 minuti nelle ultime 5 partite, e solo per i crampi venuti a Gomes. In difesa invece Bettella potrebbe avere una chance dal primo minuto. Anche Sala, che non è stato forzato al rientro nella gara di Cosenza, può partire da inizio gara.

Le ipotesi sono varie anche per i terzini: oltre a Buttaro, c’è Accardi che non ha ancora esordito. Pierozzi appare fuori dai radar: se non sfruttati in questo che è un momento di difficoltà, equivarrebbe a una bocciatura. Poi c’è Vido, a cui serve più minutaggio e diventare un’arma in più insieme a Brunori.

