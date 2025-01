Palermo, sempre più tifosi per la sfida alla Reggiana: il dato sui biglietti

Prosegue la vendita dei biglietti per il settore ospiti del Mapei, con i tifosi che continuano a far sentire la loro presenza sperando in un’altra vittoria che migliori la classifica.

In ventiquattro ore il dato è aumentato: ieri erano 1047 i ticket acquistati dai sostenitori; adesso, sono ben 1.499 ticket totali ceduti e di questi 1.499 riguardano il settore ospiti.

Lo ha comunicato il Palermo attraverso la consueta storia sui social network.