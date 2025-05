Palermo – Sudtirol 1 – 2, le pagelle dei quotidiani

In ritardo di 24 ore per la festa del 1° maggio, i voti dei giornali dopo la sconfitta del Palermo col Sudtirol. E non sono di certo incoraggianti in vista del rush finale.

I voti dei quotidiani

Male per tutti i giornali Blin, ma anche Baniya è Vasic sul Corriere dello Sport. I voti: Audero 6,5; Baniya 5, Magnani 6 (37’ st Le Douaron sv), Ceccaroni 7 (8’ st Nikolaou 6); Di Mariano 5,5, (20’ st Vasic 5,5) Segre 5,5, Blin 4,5 (37’ st Di Francesco sv), Gomes 6, Lund 6 (20’ st Pierozzi 6);

Brunori 5,5, Pohjanpalo 6.

Sul Giornale di Sicilia vengono premiate le prove di Audero e Ceccaroni. I voti: Audero 7; Baniya 5, Magnani 6 (36’st Le Douaron sv), Ceccaroni 7 (8’ st Nikolaou 5); Di Mariano 5 (20’ st Pierozzi 5), Blin 5 (36’ st Di Francesco sv), Gomes 6, Lund 6 (20’ st Vasic 5); Segre 5, Brunori 5; Pohjanpalo 5,5.





Non dissimili dai precedenti le valutazioni sulla Gazzetta dello Sport. I voti: Audero 6,5; Baniya 5, Magnani 6 (dal 37’ s.t. Le Douaron s.v.), Ceccaroni 7 (dal 9’ s.t. Nikolaou 5,5); Di Mariano 5 (dal 20’ s.t. Pierozzi 5), Segre 5,5, Blin 5 (dal 37’ s.t. Di Francesco s.v.), Gomes 6, Lund 5,5 (dal 20’ s.t. Vasic 5); Pohjanpalo 6, Brunori 5,5