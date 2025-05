GdS – “Palermo, riprese choc e rimonte subite. Un anno sulle montagne russe”

Un ulteriore elemento che evidenzia i limiti di personalità di Brunori e del Palermo riguarda i punti conquistati tra primo e secondo tempo: sono solo sette, ottenuti con le vittorie contro Cremonese (andata), Juve Stabia e Brescia (entrambe al ritorno) e il pareggio strappato con il Cosenza (andata).

Questo dato, sottolineato dal Giornale di Sicilia, introduce un tema ricorrente per il Palermo, ovvero le rimonte subite: sei quelle ricevute, nessuna quella effettuata. La squadra ha perso complessivamente 14 punti partendo da una situazione di vantaggio, due ciascuno contro Modena, Frosinone, Spezia e Mantova, tre contro Cremonese e Südtirol.

Negli ultimi anni difendere un risultato favorevole non è mai stata una caratteristica del club; inoltre, i blackout nei momenti cruciali del campionato indicano che per affrontare i play-off con ambizioni di Serie A resta molto lavoro da fare. E in tempi brevi.





Alcune delle rimonte subite sono avvenute in modo particolarmente rocambolesco, mentre l’analisi delle fasi più critiche della partita – tra il 46’ e il 60’ e tra il 70’ e il fischio finale – suggerisce una difficoltà gestionale radicata che difficilmente potrà essere risolta negli ultimi 270 minuti di campionato; al momento è necessario mantenere la concentrazione.