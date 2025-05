Repubblica – “Palermo, sei sconfitte in casa: c’era una volta l’effetto Barbera”

Il Barbera è stato uno stadio inespugnabile per il Palermo, che ha resistito per 31 partite consecutive senza subire sconfitte. Questo record è stato raggiunto sotto le gestioni di Giacomo Filippi, Silvio Baldini e Stefano Di Benedetto tra il 7 marzo 2021, data dell’ultima sconfitta interna contro la Juve Stabia, e il 27 agosto 2022, quando Eugenio Corini ha subito la prima sconfitta contro il Perugia.

Lo riporta Repubblica che analizza l’effetto “Barbera” lontano dai fasti di un tempo e non è più come una volta. Tra il 2009 e il 2010, i rosanero guidati da Davide Ballardini e Delio Rossi riuscirono a totalizzare 29 partite consecutive senza perdere anche in Serie A ed Europa League.

Attualmente però, la performance del Palermo in casa è al dodicesimo posto nella classifica casalinga, peggiore rispetto alla Salernitana che sarebbe retrocessa in Serie C se il campionato fosse terminato il primo maggio. Il dato di sei sconfitte su diciassette partite giocate al Barbera non rispecchia una squadra che ambisce alla promozione in Serie A, nemmeno tramite i play-off.





Ad esempio Sassuolo, Pisa e Spezia – prime tre della classifica – hanno complessivamente perso cinque partite casalinghe: una per gli emiliani e due ciascuna per toscani e liguri.

Solo Cittadella e Reggiana hanno subito più sconfitte davanti ai propri tifosi (nove e sette rispettivamente), mentre Palermo si trova a quota sei insieme a Brescia, Sudtirol, Cosenza, Sampdoria e Salernitana.