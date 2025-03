Palermo, test atletici per i rosanero: il report da Torretta

Carlo Osti lo aveva detto nell’ultima intervista: tra le problematiche da approfondire in questa pausa c’è anche quella atletica. Il Palermo è sceso in campo per una doppia seduta d’allenamento ed è stata una giornata importante per valutare le condizioni della squadra in vista della ripresa del campionato.

I rosanero, che si sono ritrovati al centro sportivo di Torretta, hanno svolto test atletici al mattino mentre nel pomeriggio, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno effettuato un’esercitazione sul possesso palla e una partita a tema 10 vs 10.

Il direttore sportivo era stato chiaro: “Non possiamo più permetterci errori o passi falsi e questo ovviamente riguarda la sfera mentale, che verrà valutata nei prossimi giorni insieme ovviamente agli aspetti tecnici e atletici. Anche sotto questo punto di vista, purtroppo, i dati dicono che il Palermo nell’ultimo terzo di gara ha perso molti punti e anche questo ovviamente è da valutare attentamente. In questo senso penso che la settimana della sosta cada a pennello perché ci permetterà di fare molte valutazioni“.





In questi giorni lo staff cercherà di capire le aree di maggiore criticità, per poi concentrarsi sulla preparazione della prossima partita. Il Palermo tornerà in campo domenica 30 marzo, alle ore 17.15, contro la Salernitana, che attualmente occupa il penultimo posto in classifica con 30 punti.

