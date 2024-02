Palermo, tornelli in tilt: lunghe code di tifosi prima del match col Bari

Disagi per i tifosi alla vigilia di Palermo – Bari. Alcuni problemi ai tornelli hanno bloccato l’accesso degli spettatori in Curva Nord al ‘Renzo Barbera’ e così, in viale del Fante, si sono create lunghe code.

Anche perché la serata prevede tanti tifosi allo stadio. I biglietti venduti sono stati migliaia (quasi 22mila persone attese) e dunque i disagi hanno ‘colpito’ parecchi sostenitori rosanero.

Gli addetti allo stadio e alcuni poliziotti sono intervenuti e dopo alcuni minuti sono riusciti a sbloccare la situazione, permettendo alle persone di entrare in Curva.

