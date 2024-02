Palermo – Bari: la diretta testuale del match / LIVE

Si torna al ‘Barbera’. Il Palermo ospita il Bari in un match importante per Eugenio Corini, che dopo il pareggio di Catanzaro vuole vedere qualcosa in più dai suoi giocatori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio ore 20.30)

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 23 Diakité, 18 Nedelcearu, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 14 Ranocchia, 4 Gomes, 8 Segre; 11 Insigne, 9 Brunori (Cap.), 17 Di Francesco.

A disposizione: 13 Kanuric, 2 Graves, 6 Stulac, 7 Mancuso, 10 Di Mariano, 15 Marconi, 20 Vasic, 25 Buttaro, 27 Soleri, 31 Aurelio, 53 Henderson, 80 Coulibaly.

Allenatore: Corini.

BARI (4-3-3): 22 Brenno; 93 Dorval, 23 Vicari, 5 Matino, 25 Pucino; 4 Maita (Cap.), 44 Acampora, 24 Edjouma; 91 Kallon, 47 Puscas, 7 Menez.

A disposizione: 12 Pellegrini, 38 Pissardo, 9 Nasti, 10 Bellomo, 11 Achik, 14 Lulic, 19 Guiebre, 21 Zuzek, 77 Morachioli.

Allenatore: Marino.

Arbitro: Paride TREMOLADA (Monza)

AA1: Alessandro COSTANZO (Orvieto)

AA2: Tiziana TRASCIATTI (Foligno)

IV UFFICIALE: Andrea ANCORA (Roma 1)

VAR: Marco SERRA (Torino)

AVAR: Giampiero MIELE (Nola)

