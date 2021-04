Con la vittoria a Caserta il Palermo ha inanellato la terza vittoria consecutiva in trasferta, tutte arrivate sotto la gestione Filippi. Contro il Monopoli i rosa potrebbero arrivare a quota quattro ed eguagliare il record del Palermo di Iachini in Serie B.

Come riporta Il Giornale di Sicilia, vincendo a Monopoli il Palermo riuscirebbe in un qualcosa che fino a poco tempo fa non sembrava neanche lontanamente immaginabile: dopo le vittorie nel campo di Catania, Paganese e Casertana, i rosa hanno acquisito consapevolezza.





I tre punti arrivano e sono anche meritati, ma c’è comunque da sottolineare come il Palermo soffra troppo a livello difensivo: con la Casertana si è rischiato di buttare all’aria tutto quanto di buono fatto negli ultimi minuti.

