Palermo, tre rosa in diffida: occhio al giallo. E servono più assist dai mediani

E adesso un solo errore in mezzo al campo potrebbe costare carissimo per il prossimo match. Dionisi deve stare attento alla situazione disciplinare dei suoi, soprattutto in difesa.

Nella retroguardia, infatti, ci sono tre elementi del Palermo che rischiano la squalifica perché in diffida: se arrivasse un giallo si arriverebbe ad uno stop in una zona nevralgica.

I tre sono Nikolaou, Ceccaroni e Diakitè e il Giornale di Sicilia spera che la diffida pendente non condizioni il loro approccio alla partita contro lo Spezia. Sul quotidiano, anche il momento “no” dei mediani.





Il nuovo tandem Pohjanpalo-Brunori ha bisogno del sostegno dei suoi centrocampisti per rendere al massimo. Fino ad ora, però, solo Ranocchia ha messo a segno sei assist. A quota uno Verre e Segre. A zero Blin, Gomes, Vasic e Saric, finché era in rosanero.