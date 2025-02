Parma, Christian Chivu è il nuovo allenatore / UFFICIALE

Il Parma ha ufficializzato l’arrivo di Cristian Chivu come nuovo allenatore. L’ex difensore romeno, con un passato da calciatore tra Roma e Inter, fino allo scorso anno guidava le giovanili nerazzurre. Il club gialloblù ha annunciato la nomina attraverso un comunicato, confermando che Chivu sarà affiancato da Antonio Gagliardi come vice, Angelo Palombo come collaboratore tecnico e Nicola Pavarini come preparatore dei portieri. La squadra si è già ritrovata al Mutti Training Center di Collecchio per il primo allenamento sotto la sua guida.

Sempre più tecnici stranieri in Serie A

Con l’arrivo di Chivu, la Serie A vede aumentare il numero di allenatori stranieri. Attualmente sono cinque i tecnici non italiani nel massimo campionato, in una stagione iniziata con soli tre. Il primo cambio è avvenuto al Genoa, che ha sostituito Gilardino con Patrick Vieira, seguito dal Parma che ha scelto Chivu al posto di Fabio Pecchia. Questa tendenza si inserisce in un panorama sempre più internazionale, in cui le società valutano profili provenienti da diversi contesti calcistici.

Oltre ai cinque tecnici stranieri, ci sono alcuni casi particolari. Thiago Motta, pur essendo nato in Brasile, ha rappresentato l’Italia come calciatore. Vincenzo Italiano e Roberto D’Aversa, invece, sono nati in Germania ma sono a tutti gli effetti allenatori italiani.





La stagione ha visto anche un’alternanza significativa di tecnici: il Milan, ad esempio, ha iniziato con Paulo Fonseca e ha poi virato su un altro portoghese, Sergio Conceicao. Attualmente, gli allenatori stranieri in Serie A sono: Cesc Fabregas (Como), Patrick Vieira (Genoa), Sergio Conceicao (Milan), Cristian Chivu (Parma) e Kosta Runjaic (Udinese).

