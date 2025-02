Frosinone, Paolo Bianco è il nuovo allenatore / UFFICIALE

Il Frosinone ha ufficializzato l’arrivo di Paolo Bianco come nuovo allenatore. Il tecnico, nato a Foggia, ha firmato un contratto che lo legherà al club giallazzurro fino al 30 giugno 2025, con possibilità di rinnovo in caso di salvezza. La squadra va in ritiro in vista della sfida cruciale di domenica contro la Salernitana, avversaria diretta nella lotta per non retrocedere.

Bianco prende il posto di Leandro Greco sulla panchina del Frosinone. La società ha deciso per l’esonero dopo una serie di risultati negativi che hanno fatto precipitare la squadra al 19esimo posto in classifica. L’ultima vittoria dei ciociari risale al 26 dicembre, proprio contro la Salernitana. Da allora, il Frosinone ha raccolto appena tre punti in sette partite, compromettendo la propria posizione in ottica salvezza.

Un cambio per invertire la rotta

La decisione di sostituire Greco è arrivata per provare a dare una scossa alla squadra e allontanare il rischio retrocessione. Il match contro la Salernitana rappresenta una vera e propria ultima chiamata per il Frosinone, che dovrà dimostrare di poter reagire. Bianco avrà il compito di ridare fiducia al gruppo e correggere i problemi che hanno portato a questa crisi di risultati.





Curiosamente, l’andata contro la Reggiana aveva già segnato un cambio in panchina per il Frosinone: in quell’occasione, fu Vincenzo Vivarini a essere esonerato dopo la partita. Ora, il ritorno contro gli emiliani è stato fatale anche per Greco. La speranza del club è che Bianco possa essere la scelta giusta per invertire la rotta e centrare l’obiettivo salvezza.

