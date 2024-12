Pasqualin: “Fa specie che il Palermo debba sudare sette camicie per i playoff”

“Il Sassuolo va spedito in un campionato che è sempre emozionante e difficile”. Questa l’opinione dell’avvocato Claudio Pasqualin, intervistato da Tuttomercatoweb sull’attuale serie B. Pasqualin, come molti, si dice deluso dall’attuale Palermo.

“Che il Palermo debba sudare le famose sette camicie per partecipare ai playoff fa specie. Non era certo questo il programma. Credo che i proprietari non siano contenti di quanto stia accadendo. E la contestazione dei tifosi ne è una prova”.