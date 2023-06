MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Rosario Pelligra e Vincenzo Grella, rispettivamente presidente e amministratore delegato del Catania, sono convinti della scelta fatta per la panchina, affidando a Luca Tabbiani il compito di guidare la squadra rossazzurra in Serie C.

“A spingerci in questa scelta sono stati il suo talento e le sue convinzioni – ha detto Pelligra all’evento ‘Taobuk’ di Taormina, come riporta ‘Hashtag Sicilia’ – siamo in linea con le modalità del nostro club e abbiamo anche la stessa età. Ma la cosa più importante è che crede nel nostro progetto ed è un aspetto importante oltre quello di costruire un club sostenibile per le prossime generazioni”.

Sul nuovo allenatore, Grella ha aggiunto: “Abbiamo avuto un elenco abbastanza importante di potenziali allenatori, facendo varie analisi e ulteriori passaggi con persone di calcio per avere riscontri. Tabbiani per me ha tutte le carte in regola per essere il nuovo allenatore del Catania. Viene con grande entusiasmo e grande fame. Ha voglia di mettersi in discussione in una piazza importante. Tutti conosciamo l’esigenza della piazza, ma lavorando insieme possiamo fare cose importanti”.

Sugli obiettivi della società, è tornato a parlare Pelligra: “Vogliamo migliorare i risultati – ha detto – porteremo dentro nuovi talenti di cui la nostra Catania sarà entusiasta. Ci sono tante nuove regole che stiamo portando nel club e lo renderà più sostenibile in futuro. Questo anche oltre la mia figura: non sto dicendo che non ci sarò, ma devo assicurarmi che il club abbia le sua fondamenta e che possa stare in piedi anche da solo. Il Catania avrà sempre più riconoscimenti in giro per il mondo. Il popolo catanese sarà felice di questo”.

