Perinetti: "Non ho nessun rammarico, abbiamo fatto qualcosa di straordinario" ​​

Parla Giorgio Perinetti. Il direttore generale dell’Athletic Palermo è stato intervistato, così come Ferraro e Mazzotta, ai margini del pranzo natalizio organizzato alla Braciera in Villa. Perinetti ha affrontato diversi temi, dallo stadio ai rammarichi di questa prima parte di stagione.

Sul Velodromo: “Un quadro senza cornice non è amabile. Speriamo di poter avere presto il pubblico e di ampliare il nostro progetto di empatia verso tutte quelle persone che si stanno avvicinando all’Athletic come a una novità gradita”.

Sugli episodi arbitrali: “C’è l’amarezza per qualche ingiustizia di troppo, ma questo succede anche in Serie A e in Serie B, dove però c’è il VAR. Siamo una società composta da ragazzi che vogliono arrivare e diventare qualcosa: dispiace passi il concetto di una squadra troppo espulsa. Anche noi, però, dobbiamo correggere alcuni atteggiamenti: se faremo bene, avremo arbitri migliori”.







Infine, sul bilancio complessivo: “Non ho nessun rammarico, abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Il merito è dei ragazzi, protagonisti di un percorso molto interessante. Troppe occasioni mancate? Ci sono squadre con giocatori abituati a capitalizzare, noi siamo pieni di giovani e ci manca esperienza. Nonostante questo abbiamo fatto molto bene, giocando sempre a calcio, e abbiamo ampi margini di miglioramento. Speriamo migliori anche la nostra media sotto porta”.