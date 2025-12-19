Cacia: "Inzaghi in 'B' fa la differenza. Palermo costruito per stare davanti" ​​

Daniele Cacia, ex centravanti e terzo marcatore di tutti i tempi della Serie B, ha parlato al Corriere dello Sport, tessendo le lodi del Palermo e soprattutto del tecnico Inzaghi, visto come l’arma in più nel campionato cadetto.

“Se ha la squadra che vuole, Inzaghi in B fa sempre la differenza – dichiara Cacia -. Le pressioni possono incidere, ma il Palermo è stato costruito per stare davanti e resta la scelta più credibile su cui puntare”.

Riguardo al tema dei bomber, l’ex attaccante di Piacenza, Verona e Bologna spiega come il ruolo sia variato negli anni: “Vedo solo Iemmello come giocatore puramente d’area, adesso prevalgono profili più mobili”.







