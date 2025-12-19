Inzaghi: "Ci attende una gara dura, ma siamo pronti. È iniziato un nuovo campionato" ​​

Parola a Pippo Inzaghi. Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Avellino, sottolineando il grande rispetto per i biancoverdi e ribadendo come non esistano alibi, nonostante il campo in sintetico su cui si disputerà la gara.

Sul fronte dei singoli, Inzaghi ha confermato che Pierozzi non prenderà parte alla partita a causa di un affaticamento muscolare. Gyasi, assente da oltre due mesi, era già stato preso in considerazione per una possibile mezz’ora contro la Sampdoria, mentre Diakité rappresenta un’altra alternativa per sostituire il numero 27 rosanero. Da non sottovalutare anche l’opzione Bereszynski da esterno, sebbene – come precisato dallo stesso Inzaghi – stia rendendo molto bene nel ruolo di terzo.

Il tecnico piacentino ha poi parlato dei margini di miglioramento della squadra: “Nel calcio non esiste un vero e proprio piano gara e non si può pensare di dominare una partita per 90 minuti”. Per Inzaghi è iniziato “un altro campionato” e l’obiettivo è quello di dare continuità alle vittorie ottenute negli ultimi tre turni.







Infine, un passaggio su Le Douaron e Ranocchia: “Mi auguro che il loro percorso di crescita continui. Sono giocatori che hanno bisogno di fiducia”.

ORE 15.13 – “Ho grande rispetto per l’Avellino. L’anno scorso hanno fatto una grande promozione, stanno esprimendo un ottimo calcio. Io guardo in casa mia. Sappiamo le difficoltà nel sintetico, ma non abbiamo scuse. Dobbiamo continuare il percorso iniziato 4 giornate fa, è iniziato un nuovo campionato. Abbiamo trovato lo spirito. Non guardo la classifica, guardo la squadra nel suo insieme. È una prova importante, dipende da noi. Siamo pronti, ci siamo allenati bene”.

ORE 15.15 – “Ci attende una partita dura. Mi aspetto che la squadra faccia quello che sa fare, che sappia soffrire e fare bene. Dobbiamo continuare nel percorso di crescita. Sarà una partita complicata ma dipende da noi. L’Avellino in casa ha grande tifo, sarà una bella sfida. Ci darà ulteriori segnali in merito alla crescita della squadra”.

ORE 15.17 – “Pierozzi ha un affaticamento muscolare, non corriamo rischi. Abbiamo alternative importanti come Diakité e Gyasi, inutile correre rischi, Pierozzi non è al 100%”.

ORE 15.18 – “Gyasi manca da più di due mesi, avevo già intenzione di farlo entrare con la Samp. Sarebbe meglio fargli fare mezz’ora ma in questo momento ci sono lui e Diakité, deciderò a ridosso della partita”.

ORE 15.19 – “Tutti vogliono imporre il proprio gioco dal primo momento. Con la Samp abbiamo fatto mezz’ora stratosferica, ma poi in campo ci sono anche gli altri. Non si può dominare per 90’. Dobbiamo saper dominare quando possiamo ed essere più cinici. La squadra può crescere tantissimo, questa cosa mi rende tranquillo. Sono curioso di vedere dove possiamo arrivare”.

ORE 15.20 – “Nel calcio non c’è un piano gara. Dobbiamo giocare e soffrire. Conosciamo le caratteristiche dell’Avellino. La squadra è matura e sa che queste sono le partite più complicate”.

ORE 15.21 – “Ci sono tante cose da migliorare. Nelle ultime due partite che abbiamo vinto meritatamente potevamo gestire meglio la palla. Siamo umani e alle volte subentra quella paura che noi non dobbiamo più avere. Mi auguro di vedere i risultati al più presto”.

ORE 15.22 – “Abbiamo sempre cercato di proporre calcio, sono cresciuti gli interpreti. I giocatori hanno bisogno di fiducia, in primis Ranocchia e Le Douaron. Mi auguro che la loro crescita continui”.

ORE 15.23 – “Bere a centrocampo? Ci devo pensare, è una soluzione. Bere sta facendo bene da terzo, sono tutti giocatori molto affidabili”.

