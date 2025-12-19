Avellino - Palermo, Inzaghi in conferenza stampa / VIDEO ​​

Parla Pippo Inzaghi alla vigilia della trasferta di Avellino. In conferenza stampa, l’allenatore del Palermo ha richiamato la massima attenzione sulla gara, sottolineando il rispetto per i biancoverdi e ribadendo come non esistano alibi, nemmeno per il fondo in sintetico del “Partenio-Lombardi”.

Inzaghi ha poi fatto il punto sulla situazione della rosa. Pierozzi non sarà disponibile a causa di un affaticamento muscolare e non verrà rischiato. Per la sua sostituzione, il tecnico rosanero valuta diverse soluzioni: Gyasi, rientrato dopo oltre due mesi di assenza, era già stato preso in considerazione per uno spezzone contro la Sampdoria, mentre Diakité rappresenta un’alternativa affidabile.

Resta sullo sfondo anche l’opzione Bereszynski come esterno, pur se lo stesso Inzaghi ha evidenziato come il polacco stia offrendo ottime prestazioni nel ruolo di terzo di difesa. Scelte ancora aperte, dunque, ma con un obiettivo chiaro: affrontare Avellino con concentrazione e spirito giusto per dare continuità al percorso di crescita del Palermo.







