Pescara – Potenza in diretta tv e streaming gratis: orario, dove vederla / Amichevole

📅 Proseguono le amichevoli estive in vista della stagione 2025/26: sabato 2 agosto, alle ore 17:20, il Pescara affronta il Potenza allo stadio Ughetto di Febo di Silvi Marina. Un test importante per entrambe le squadre, che cercano conferme e automatismi in vista degli impegni ufficiali.

Scopri subito dove vedere Pescara – Potenza in diretta TV e streaming gratis, con tutte le info su canale, piattaforme e orario! 👇

Quando si gioca Pescara – Potenza? ⏰ 📌 Data: Sabato 2 agosto 2025 🕔 Orario del calcio d’inizio: ore 17:20 📍 Stadio: Ughetto di Febo – Silvi Marina (TE)

Dove vedere Pescara – Potenza in diretta TV e streaming 🆓📲

📺 Diretta TV:

•La Nuova TV – canale 82 del digitale terrestre

(visibile in Puglia e Basilicata)

💻 Streaming live:

•Sul sito ufficiale di Rete 8 👉 rete8.it/canali-tv/rete8

(disponibile in tutta Italia via browser o mobile)