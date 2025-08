Trapani, Aronica: “Soddisfatto del ritiro. Siamo pronti per l’inizio della stagione”

Parla Salvatore Aronica. Il tecnico del Trapani ha tracciato un primo bilancio al termine del ritiro estivo svolto a Troina, dove i granata hanno completato la preparazione in vista della nuova stagione. Aronica si è detto soddisfatto del lavoro svolto, sottolineando come la squadra sia pronta per affrontare le sfide che verranno.

“Il bilancio del ritiro è positivo – ha dichiarato –. Abbiamo lavorato bene e gettato le basi per la nuova stagione. In questa fase era fondamentale evitare infortuni, e fortunatamente ci siamo riusciti. Il gruppo era numeroso e sono molto contento di come si sia sviluppata questa prima parte della preparazione”.

Il tecnico ha poi aggiunto: “Abbiamo tanti volti nuovi e siamo consapevoli di indossare la maglia di una società blasonata e ambiziosa. Ci aspettano avversari di livello, che si stanno preparando con grande impegno. Le prime partite sono sempre le più insidiose, ma siamo pronti“.





