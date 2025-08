Tre anni dopo il tris: Brunori e il Palermo ritrovano la Reggiana

Il Palermo, la Reggiana e Matteo Brunori: il club rosanero affronterà gli emiliani alla prima giornata di Serie B. La mente dei tifosi non può che tornare al match del 2022 (anche quello inaugurale) che fece iniziare la stagione dell’italo-brasiliano col botto.

Palermo – Reggiana 3 – 2, tripletta di Brunori

La Reggiana è stata la prima avversaria del Palermo che si riaffacciava alla Serie B. I rosanero freschi di promozione dopo la vittoria dei playoff di Lega Pro affrontarono gli emiliani il 31 luglio 2022 nel turno preliminare di Coppa Italia. Si trattava di una partita talmente alle fasi iniziali della stagione che non è stata neanche coperta da una diretta televisiva o streaming. Il ricordo di quell’incontro può infatti tornare alla memoria ai tifosi presenti al “Barbera”, entusiasti di tornare a giocare una massima competizione nazionale.

Era un Palermo abbozzato, senza allenatore (Baldini si era dimesso, in panchina sedeva Stefano Di Benedetto, ex tecnico della Primavera) ed essendo a luglio con la squadra ancora in costruzione. La partita, finita 3 – 2, è stata decisa da una bellissima tripletta di Matteo Brunori, reduce da una stagione da sogno in Serie C con 29 gol. A quello che sarebbe diventato il capitano del Palermo è bastata una sola partita per convincere anche i tifosi più scettici che si sarebbe riconfermato anche in un campionato difficile come la Serie B, cosa che in effetti avrebbe poi fatto con 17 gol in campionato.





Palermo – Reggiana, tre anni dopo è un altro Brunori

Questa volta la partita contro la Reggiana non aprirà la stagione (prima ci sarà Cremonese – Palermo di Coppa Italia), bensì il campionato di Serie B dei rosa: Brunori è l’unico calciatore presente nell’undici di questo imminente incontro che ha giocato quella partita nel 2022. Faceva parte di quel Palermo anche Buttaro, che giocò titolare ma che nel 2025 non sembra essere nei piani di Pippo Inzaghi.

In tre anni il ruolo del capitano del Palermo è cambiato molto: in quella squadra Brunori era il centravanti principe, il finalizzatore di tutti i palloni che arrivavano nell’area di rigore. Adesso il 9 affronterà l’esordio nella Serie B 2025/26 con un compito diverso, quello di rifinitore di qualità alle spalle di un attaccante di razza come Pohjanpalo.

LEGGI ANCHE

PALERMO – CITY, NUOVI BIGLIETTI IN VENDITA

RANOCCHIA: “SEGUIAMO INZAGHI SU TUTTI I CONCETTI”

RANOCCHIA: “STIAMO LAVORANDO MOLTO RISPETTO ALLE ALTRE STAGIONI”