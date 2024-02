Pioli, chi non muore si rivede | Con lui in squadra lo Scudetto non è poi così impossibile: innesto da urlo

Dopo la vittoria contro il Napoli questa notizia dà nuove speranze all’ambiente rossonero. L’Inter comincia a tremare sul serio.

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, sta dimostrando che i problemi passati legati ad un infermeria strapiena possono essere del tutto superati grazie ad un impegno costante nel predicare calma e attendere risultati positivi.

I rossoneri, infatti, sono reduci da diversi risultati positivi come le importanti vittorie contro la Roma, il Frosinone e in ultimo il Napoli. Il Milan, nonostante abbia ancora i suoi due difensori centrali titolari fermi ai box, può contare sul campioncino di casa ovvero un Matteo Gabbia rientrato dal prestito dal Villareal.

A ciò è giusto dire che va evidenziata una compattezza dell’intera squadra grazie ad un gruppo che risulta essere stato assemblato alla perfezione dal tecnico Stefano Pioli. Quest’ultimo, in passato ampiamente criticato per alcune prestazioni deludenti e risultati poco convincenti, ora sembra essere felice e soddisfatto.

Le ultime vittorie e le défaillance della Juventus, han fatto sì che i rossoneri possano ancora ambire al secondo posto in classifica e qualora l’Inter dovesse subire un blocco, riaprire la lotta per lo Scudetto. Le prossime partite saranno fondamentali per capire fin dove si può spingere la rosa di Pioli.

Gli obiettivi del Milan

Al momento le attenzioni del tecnico sono rivolte anche all’Europa League dove fra pochi giorni ci sarà la partita contro il Rennes e la sfida tra i rossoneri dovrà essere improntata sul passaggio del turno alla fase successiva della competizione. Terminare una stagione con un trofeo così importante e con una posizione in classifica convincente potrebbe dare la possibilità al tecnico di poter restare a Milano anche nei prossimi anni.

Il presidente Gerry Cardinale, ha comunque tra i suoi dirigenti diverse personalità di spicco come Zlatan Ibrahimović che sicuramente stanno sondando in maniera giusta e meticolosa eventuali colpi da mettere a segno sin dalla prossima stagione calcistica.

Thiaw torna in gruppo

Ad oggi il tecnico del Milan, Stefano Pioli, può ritenersi molto soddisfatto anche perché oltre alla forza dei suoi giocatori attualmente in rosa ce n’è uno che finalmente sembra che possa ritornare utile alla causa rossonera.

Stiamo parlando di Malick Thiaw che, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per alcuni mesi, sembra essere tornato tra i disponibili. La sua ultima partita risale al 28 novembre nel match di Champions League, contro il Borussia Dortmund.