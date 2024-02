‘L’attestato l’ho comprato’ | Il campione azzurro non si nasconde più: bomba nel calcio italiano

Ennesimo polverone nel mondo del calcio. Le ultime dichiarazioni non sono passate inosservate: tifosi letteralmente stupiti.

Negli ultimi anni, sono stati veramente tanti i diversi risvolti che hanno riguardato i campioni della Nazionale italiana. Nozze, divorzi importanti, nascite e anche trasferimenti in altre parti del mondo.

Basti pensare alla Nazionale che è riuscita a trionfare nel Mondiale in Germania del 2006 allenata da Marcello Lippi, tanti sono i calciatori di quell’annata fortunata che ad oggi sono diventati degli allenatori apprezzati e stimati.

Tra questi è giusto parlare di Daniele De Rossi che, dopo l’esonero di José Mourinho è diventato l’allenatore della Roma e che lo sarà fino a giugno. In Serie B, alla guida della Sampdoria, vi è Andrea Pirlo, ex regista di Milan e Juventus che ha regalato tantissime gioie e soddisfazioni ai tifosi per i suoi piedi fatati e una qualità eccellente.

Molti campioni come Fabio Cannavaro e Fabio Grosso, solo per citarne alcuni, sono anche loro diventati degli allenatori anche se al momento sono senza squadra. Se per l’eroe dell’ultimo rigore segnato contro la Francia ai Mondiali del 2006 c’è stata un’esperienza negativa che si è conclusa da poche settimane con il Lione in Francia, l’ex difensore di Napoli e Juventus, vanta un Palmarès ricco di squadre straniere e poche italiane.

La carriera dei Totti

Altri ex calciatori come Francesco Totti, non sembrano essere propensi a scegliere la carriera del tecnico. Per questo motivo, i tifosi giallorossi sperano vivamente che possa giungere in futuro alla Roma dando un importante supporto alla dirigenza e alla squadra.

Al momento però, il pupone, così come chiamato affettuosamente dai suoi tifosi, è impegnato nel seguire la carriera calcistica di suo figlio Cristian che, dopo l’esperienza al Frosinone, da gennaio, è approdato in Spagna al Rayo Vallecano Juvenil C.

Buffon e il diploma comprato

Fra tutti questi calciatori, è giusto nominare anche l’ex portiere della Nazionale e di squadre come Parma e Juventus ovvero Gianluigi Buffon. Quest’ultimo, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, ha dichiarato di avere fra i suoi grandi rimorsi nella vita di aver comprato il diploma di maturità.

Precisamente, ospite all’evento tenutosi a Biella, Campioni sotto le stelle, ha così commentato questo suo grande errore: “Di errori ne ho fatti parecchi, soprattutto quando ero giovane. Quello di cui vado meno orgoglioso è di essermi comprato il diploma, non lo rifarei.”