Roma, altro che infortunio | Il tecnico usa le ‘maniere forti’: alla fine lo ha convocato

L’allenatore dei giallorossi non si tira indietro e tira le somme. Basta scuse, ora il calciatore deve tornare utile alla causa Roma.

Nonostante sia giunto da poche settimane alla Roma, il tecnico Daniele De Rossi sta mostrando a tutti di avere grandi qualità, doti impeccabili e soprattutto competenze che lo elevano tra le grandi sorprese di questo campionato. Giunto nella Capitale per sostituire Josè Mourinho, sta evidenziando come non debba essere considerato un semplice outsider ma un vero e proprio tecnico dalle grandi competenze.

Nelle prime quattro partite disputate nella sua nuova era giallorossa, ha portato a casa ben nove punti con l’unica sconfitta rimediata contro l’Inter capolista. La squadra di Simone Inzaghi ha espugnato lo stadio Olimpico con un sonoro 2-4. Nonostante la magra soddisfazione di aver segnato due reti a Yann Sommer, l’allenatore della Roma può congratularsi con i suoi calciatori per aver messo anima e corpo contro la corazzata nerazzurra.

Infatti, i ragazzi del tecnico piacentino sembrano essere imbattibili, un po’ come lo scorso anno era avvenuto con il Napoli guidato dal tecnico di Certaldo, Luciano Spalletti. Ora però, De Rossi sa che per concludere al meglio il suo breve ma intenso ciclo alla guida della Roma dovrà conquistare un posto in Europa e riuscire a superare i vari step che attualmente riguardano i giallorossi proprio nella medesima competizione europea.

Pertanto, l’ex centrocampista e compagno di squadra di Francesco Totti sta studiando tutte le carte possibili affinché i suoi giocatori possano dare il massimo, partendo soprattutto da chi nelle ultime partite ha smarrito la via del goal: Romelu Lukaku. Proprio il centravanti belga, nella prima parte di questa stagione calcistica, aveva inanellato una serie di reti importanti al punto di piazzarlo nel podio dei capocannonieri.

La querelle Lukaku

Gli ultimi match, però, lo hanno visto parecchio in ombra e poco sufficiente, nonostante le vittorie della sua squadra. C’è chi immagina che nella prossima sessione di calciomercato non possa essere rinnovato il suo prestito e quindi ritornare a vestire la maglia del Chelsea. Già da tempo, però, il centravanti sembra non rientrare più nei piani dei blues.

Nella scorsa stagione, infatti, era ritornato a vestire la casacca nerazzurra dell’Inter alimentando vane speranze anche in questo campionato. Nella passata sessione di calciomercato estivo, infatti, i tifosi e lo stesso Marotta, speravano di poter rivedere la coppia LuLa con il belga al fianco di Lautaro Martinez. L’intuizione vincente di Tiago Pinto, però, ha avuto la meglio.

Smalling ritorna a pieno servizio

Tornando sul clima inglese, è giusto dire che a Roma c’è proprio un calciatore che, nonostante sia stato determinante nelle passate stagioni calcistiche, ora sembra essere diventato un oggetto misterioso. Stiamo parlando del difensore inglese Chris Smalling che De Rossi ha deciso di sollecitare per averlo in formazione a dare un contributo importante.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, infatti, il tecnico lo ha convocato nella partita contro il Feyenoord in Europa League e non è escluso che possa giocare sin dal primo minuto. Il forte centrale, per alcuni problemi fisici, non mette piede in campo dallo scorso mese di settembre. Ora, il suo rientro è atteso dai tanti sostenitori che ne hanno sentito la mancanza.